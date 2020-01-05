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فن

ميريام فارس تتألق في «سمرات شتاء الرياض» بـ«حبيبي سعودي»

الأحد 05/يناير/2020 - 11:12 ص
ميريام فارس
ميريام فارس
دعاء عبد المقصود
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تألقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في حفلها، الذي أقيم ضمن فعاليات "سمرات شتاء الرياض" بالمملكة العربية السعودية، بأغنية "حبيبي سعودي"، التي طرحتها في صورة فيديو كليب مؤخرًا.

شارك ميريام فارس في الحفل الفنانة أنغام والمطرب عبدالله الرويشد، ونشرت ميريام فارس مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور "إنستجرام" وهي تبدع في حفلها وسط تصفيقات وترحاب من الحضور.

ويعتبر الحفل الأول لميريام فارس بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذي ألمّ بها مؤخرًا، حيث كان آخر أعمالها الغنائية هو كليب "قومي"، الذي أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الإفريقية، ولفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الإفريقية.

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت في 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

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