-
الأحد 05 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء التصويت فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الكرواتية

الأحد 05/يناير/2020 - 11:10 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
بدأ الناخبون في كرواتيا، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، والتي يتنافس فيها رئيسة البلاد الحالية كوليندا جرابار كيتاروفيتش ورئيس الوزراء الأسبق ذو الميول اليسارية زوران ميلانوفيتش.

وأفادت وكالة الأنباء الكرواتية (هينا) بأن مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد فتحت أبوابها اليوم في الساعة 7 صباحًا (6 صباحا بتوقيت جرينتش) في جولة الإعادة الرئاسية التي يختار فيها 3 ملايين و860 ألف ناخب بين جرابار كيتاروفيتش التي تحظى بدعم حزب "الاتحاد الديمقراطي الكرواتي" الحاكم، وميلانوفيتش مرشح "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات أجريت قبل أسبوعين في 22 ديسمبر الماضي، واحتل فيها رئيس الوزراء الأسبق ميلانوفيتش المركز الأول بين 11 مرشحا بحصوله على 29.6% من الأصوات، متقدما على الرئيسة الحالية التي تسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، حيث حصلت على نسبة 26.7 % من الأصوات.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

العثور على 7 جثث من أسرة واحدة فى ظروف غامضة بالبحيرة

منذ حوالي 19 ساعة

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت في تحقيقات «سحل طالب الإسماعيلية»

منذ حوالي 7 ساعات

بالصور.. انفجار كابل الكهرباء العمومى فى عزبة النخل

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

حكم تاريخي.. «الإدارية العليا» تحسم قضية تزويج الأطفال القصر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

القوات التركية تقتل 1873 مدنيًا سوريًا

أيام زمان

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

نجم الساعة

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

الصحة

العصارة المرارية تساعد في تنظيم مناعة الأمعاء

أفضل بدائل صحية للسكر الأبيض

أفضل أنظمة غذائية لمرضى القلب والسكرى

طرق التخلص من الوزن الزائد أثناء الحمل

الرئيس نيوز

«أزمة البريكست».. جونسون يربك مخططات ميركل لتأمين نفسها

وزيرة التخطيط تعتمد 139 مليون جنيه لمحافظتى أسوان والقليوبية

برلماني: مؤشرات الاقتصاد ستشهد تحسنًا ملحوظًا خلال 2020

وكيل شباب البرلمان: نهاية أردوغان اقتربت وسيحاكم كمجرم حرب

منوعات

1.8 مليون دولار سعر «التونة العنيدة» في مزاد باليابان

ناشطة بيئية: نعمل لمنع حدوث أسوأ العواقب

أمريكا في طريقها لأسوأ موسم وباء الأنفلونزا منذ عقود

خسوف وكسوف وزخات.. أبرز الأحداث الفلكية في 2020

كشكول

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير امتحانات المرحلة الابتدائية

"الحقينا يا حكومة"الوزراء يستعرض تقرير استغاثات المواطنين..التربية والتعليم فى المركز السادس

غدًا.. مشاهير كرة القدم العالمية في جامعة القاهرة

بينهم أربعة أطفال..ذبح أسرة كاملة بالبحيرة

إسلام سياسي

حزب النور يرفض التدخل التركي في ليبيا ويطالب بتحرك عربي سريع

اتجاه 4 دول لفتح ملفات جماعة الإخوان الإرهابية وحظرهم خلال 2020

مختار جمعة يوضح دور الأحزاب السياسية فى عملية التنوير والتثقيف

"الأزهر" عن أحداث ليبيا: التدخل الخارجي يقود لحرب شاملة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

بالأسماء.. المتسابقون في المرحلة النهائية لجائزة فاروق حسني

فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق فى احتفالية «دكان الفرحة»

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

«مهارات الطبيب المصرى القديم» محاضرة ببيت السنارى

صفحتنا ع الفيس بوك