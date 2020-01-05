تراجع جماعى لمؤشرات بورصة السعودية فى مستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.17% خاسرا 98.08 نقطة ليصل إلى مستوى 8298.93 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.62%، خاسرا 42.96 نقطة ليصل إلى مستوى 6837.52 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 79 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 22 شركة، فيما تراجعت 169 شركة.



وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.09%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.94%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.80%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.66%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.41%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.28%.



وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الكابلات السعودية نسبة 5.88%، ثم صناعة الورق بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.20%، ثم ساسكو بنسبة 3.05%، ثم لازوردى بنسبة 2.99%.