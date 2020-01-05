نشرة أخبار العرب.. الأحد 5 يناير

رصدت نشرة أخبار العرب أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، فى محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما رصدت إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد ‏أفضل.



مصر:

- تنفيذ القوات البحرية عملية برمائية تدريبية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، تلقى اهتمام واسع بالصحف العربية والأجنبية.



العراق:

- حزب الله يهدد نواب العراق.. "نراقبكم".



ليبيا:

- الجيش الليبي يضرب أعنف وأكبر ميليشيات تاجوراء.



لبنان:

- ترقب لكلمة حسن نصرالله زعيم حزب الله اليوم.. في تأبين مقتل الجنرال قاسم سليماني.



سوريا:

- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حصيلة القتلى على يد قوات الجيش التركي في سوريا بلغت ما يقارب من 1873 مدنيا منذ بداية تدخل أنقرة في الصراع عام 2011.



قطر:

- طعن كويتي في الدوحة من قبل عصابة مسلحة. ‎