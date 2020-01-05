نشرة أخبار العرب.. الأحد 5 يناير
الأحد 05/يناير/2020 - 11:08 ص
آية حسنيطباعة
رصدت نشرة أخبار العرب أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا المناطق الأكثر سخونة، فى محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا الأكبر، كما رصدت إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد أفضل.
مصر:
- تنفيذ القوات البحرية عملية برمائية تدريبية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، تلقى اهتمام واسع بالصحف العربية والأجنبية.
العراق:
- حزب الله يهدد نواب العراق.. "نراقبكم".
ليبيا:
- الجيش الليبي يضرب أعنف وأكبر ميليشيات تاجوراء.
لبنان:
- ترقب لكلمة حسن نصرالله زعيم حزب الله اليوم.. في تأبين مقتل الجنرال قاسم سليماني.
سوريا:
- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حصيلة القتلى على يد قوات الجيش التركي في سوريا بلغت ما يقارب من 1873 مدنيا منذ بداية تدخل أنقرة في الصراع عام 2011.
قطر:
- طعن كويتي في الدوحة من قبل عصابة مسلحة.
مصر:
- تنفيذ القوات البحرية عملية برمائية تدريبية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، تلقى اهتمام واسع بالصحف العربية والأجنبية.
العراق:
- حزب الله يهدد نواب العراق.. "نراقبكم".
ليبيا:
- الجيش الليبي يضرب أعنف وأكبر ميليشيات تاجوراء.
لبنان:
- ترقب لكلمة حسن نصرالله زعيم حزب الله اليوم.. في تأبين مقتل الجنرال قاسم سليماني.
سوريا:
- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حصيلة القتلى على يد قوات الجيش التركي في سوريا بلغت ما يقارب من 1873 مدنيا منذ بداية تدخل أنقرة في الصراع عام 2011.
قطر:
- طعن كويتي في الدوحة من قبل عصابة مسلحة.