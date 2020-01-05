إحالة عاطل هتك عرض طفلين في التجمع للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بإحالة المتهم بهتك عرض طفلين في التجمع، إلى محكمة الجنايات.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2834 لسنة 2019، عن أن المتهم "نبيل. م" عاطل، 55 سنة، هتك عرض الطفلين "ى.ح "، و"م.م"، باستدراجهما لمحل سكنه بحجة إعطائهما قطعًا من الحلوى، ووضع كلا منهما بغرفة وقيدهما بالحبال وهتك عرضهما وهددهما بالقتل بسلاح أبيض إذا فضحا أمره لدى أهليتهما.



وقالت والدة أحد المجني عليهما: إنها عاملة بأحد المستشفيات وتترك طفلها يلهو ويلعب مع أبناء الجيران وكل الجيران بالعقار معروفين بأخلاقهم العالية إلا بعد قدوم المتهم وسكنه بالعقار أصبحنا نخاف على أنفسنا منه ولم يحضر في أذهاننا بأنه يفعل ذلك في أطفال صغيرة.



وأضافت: "عدت من عملي وجدت ابني يبكي ويتألم ولا يستطيع الجلوس حاولت أفهم منه ما حدث فرفض أن يحكي، وبفحصه وجدت أثار دماء على ملابسه الداخلية وبإلحاحي عليه روى لي بأن هذا المجرم هتك عرضه بعد استدراجه هو وصديقه أثناء لهوهما بمدخل العقار.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع بقيام عاطل بهتك عرض طفلين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.