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محافظات

القاهرة: الانتهاء من تطوير شجرة مريم في يونيو

الأحد 05/يناير/2020 - 11:06 ص
إبراهيم صابر
إبراهيم صابر
مصطفى عبدالله
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واصلت محافظة القاهرة من تطويرها للمناطق الأثرية والسياحية وإعادتها لسيرتها الأولى، سعيًا منها لتنفيذ أجندة الدولة الخاصة بإحياء المناطق التاريخية، وجاء تطوير شجرة مريم بمسار العائلة المقدسة في شرق القاهرة بحي المطرية، أبرز أعمال المحافظة، بعد زيارة وزيري الآثار والسياحة والتنمية المحلية.

وقال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن العمل في تطوير شجرة مريم يتم على قدم وساق؛ وذلك بتطويرها وتهيئتها بما يتناسب مع عظمة الجانب الديني لمكان بشارع المطراوي بحي المطرية.

وأوضح صابر في تصريحات لـ"الدستور" أن أجهزة المحافظة تقوم في الوقت الحالي بطلاء العقارات المواجهة والمحيطة للمنطقة الأثرية كمرحلة أولى على أن تبدء المرحلة الثانية في شهر أبريل المقبل بعد انتهاء أعمال شركة الصرف، مشيرًا إلى أن موعد الانتهاء والتسليم كاملًا في شهر يونيو.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أن الأعمال تشمل التطوير الكامل للمكان، من قاعات للزوار وإضاءة وأسوار حديدة وتجهيز المنطقة سياحيًا، ووسائل الأمان من كاميرات مراقبة ونقاط أمنية.

وأشار صابر إلى أن جميع الأعمال تتم حسب تكليفات محافظ القاهرة، وتضافر عدد من الجهات لتطوير المنطقة الأثرية.

يذكر أن المشروع يتضمن ترميم الشجرة بشكل أساسي وعمل أسوار حديثة حول المنطقة لحمايتها،
واستكمال أعمال تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاورة للشجرة كمنظر جمالي، بجانب خدمات رفع المياه وتجهيز منطقة الكافيتريات وتطوير نظم الإضاءة والتأمين بالمنطقة الأثرية ورفع كفاءة الحديقة العامة وتجهيز مركز للزوار وإقامة قاعتي عرض دائم بالمنطقة لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر، وشرح تاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثائقية في قاعتي العرض وطلاء وتجميل العقارات المجاورة لمنطقة شجرة مريم.

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