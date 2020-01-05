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الثقافة

فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق فى احتفالية «دكان الفرحة»

الأحد 05/يناير/2020 - 11:06 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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شارك فرع ثقافة المنيا فى احتفالية بعنوان "دكان الفرحه" ينظمها صندوق تحيا مصر، وقدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا تابلوهات فنية راقصة من التراث الشعبي للمحافظة منها " التنورة والتحطيب " بحضور اللواء أسامه القاضي محافظ الأقليم، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، مدير عام فرع ثقافة المنيا، شادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، محمد مختار مدير الاتصال المؤسسي بالصندوق، أحمد خيري مدير إدارة التشغيل، هشام خليفه مدير برنامج الدعم الإجتماعي بالصندوق.

جديربالذكر أن الفرقة شاركت فى عدد من المحافل الدولية، تايلاند والهند، أما الإقليمية بمهرجان أوبرا دمنهور، تعامد الشمس بأسوان، ليالى مصرية،كما قدمت عروضها أمام الوفود الأجنبية.

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