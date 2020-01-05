البنوك تهبط ببورصة البحرين بمستهل تعاملات اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت نحو 1.93%، خاسرا نحو 31.19 نقطة، ليصل إلى مستوى 1580.86 نقطة، بدعم من هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات على نحو 2.1 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 430.2 ألف دينار.



وقاد التراجع ببورصة البحرين بالمستهل، قطاع البنوك التجارية، بنسبة انخفاض بلغت 134.01% بضغوط من هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.21%، وبنك البحرين الوطنى بنسبة 0.57%، ومصرف السلام البحرين بنسبة 4.04%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.72% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.95%.