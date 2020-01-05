حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 5 يناير 2020

قدم خبير الأبراج، إبراهيم حزبون، حظك اليوم الأحد، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



برج الحمل

يوم مناسب للقيام بعمل مشترك، وتعزيز العلاقة مع شريك العاطفة وإتمام خطبة أو زفاف، بوسعك أيضًا توقيع عقد تجاري.





برج الثور

يبدأ العمل بالتراكم لديك، لكنك قادر على انجاز الكثير منه، انتبه إلى غذائك وراحتك.





برج الجوزاء

تجتاز بصورة عامة يومًا يبعث على البهجة والانشراح، يقف الحظ في صفك عاطفيا وماليًا.





برج السرطان

ينصب تفكيرك حول أمور لها صله بالبيت والعائلة، بوسعك إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم.



برج الأسد

تنشط في الدراسة والمطالعة، وقد تتنزه في رحلة قصيرة، وتعزز العلاقة مع أخ أو جار.





برج العذراء

ثمة فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي، أو قد تسترد مالا يعود لك من شخص اقترضه، أو تعثر على حاجيه مفقودة.





برج الميزان

أنت ممتلئ نشاطًا وحيوية، وقادر على مواجهة مشاغلك وانجاز الكثير منها، شعبيتك في تصاعد، وينجذب إليك أفراد من الجنس الآخر.





برج العقرب

تتراجع صحتك وينتابك شعور بالملل، ضع سلم أولويات للعمل الضروري واخلدوا إلى الراحة.





برج القوس

تسعد من لقاء الأصدقاء، وتعاونهم معك، منكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة.





برج الجدي

يوم مناسب للمحافظة على مصالحك في مجال العمل، ينتبه إليك المسؤولون ويقدرون جهودك.





برج الدلو

يصلكم خبر سار من بعيد، وتشعر بارتياح عاطفي مع أحبائك، بوسعك اجتياز امتحان أو اختبار دراسي.





برج الحوت

تعيد تنظيم أمورك المالية المشتركة، والفرصة متاحة لمكسب من تعويض أو شراكة.