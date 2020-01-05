فتاة التحرش تحرش المنصورة تكشف حقيقة طردها من المنزل

علقت زهرة - فتاة تحرش المنصورة - على ما تداوله عدد من مواقع الصحف الالكترونية، بأن والدها طردها من المنزل منذ 8 أشهر موضحة أن هذا الأمر لم يحدث ولن يحدث قائله "كل دى فبركة".



وأضافت فتاة تحرش المنصورة للدستور، أن الموقف الذى تعرضت له مهين، لذلك لا تريد أن يظهر أحد من أسرتها للرد على مثل هذه الأقاويل، مشيرة إلى أنه بعد الواقعة وجدت دعم نفسى من الأصدقاء والأقارب وأهالى مدينة المنصورة لم تراه من قبل، قائله "الناس كلها واقفه معايا والناس كلها بتشجعنى اخد حقى واحبس اللى عملوا فيا كدا".



وأشارت إلى أنها لم تتنازل عن المحضر ككل لكنها اوضحت للنيابة أن المتهمين لم يقوموا بالتحرش وأنهم من دافعوا عنا.



وقرر المستشار إيهاب عطوة، رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، إخلاء سبيل 7 متهمين في واقعة التحرش بفتاتين بشارع الجمهورية ليلة رأس السنة بضمان محل إقامتهم.



وتداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو لفتاة تستغيث وهي تتعرض لتحرش جماعي في شارع «المشاية» بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.



ويظهر الفيديو الذي انتشر مساء الأربعاء، 1 يناير، تجمهر عدد كبير من الشباب حول الفتاة والتحرش بها جنسيًا إلى أن تمكن شبان من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيدًا عن مكان الواقعة.