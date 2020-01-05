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حوادث

زحام مروري بالدائري والطريق الزراعي ومحور صفط

الأحد 05/يناير/2020 - 09:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام محفوظ
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شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، ظهور بعض الكثافات المرورية المتحركة، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وسط انتشار الخدمات المعينة على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

وكانت خريطة الكثافات المرورية في الأماكن التالية:

الطريق الدائري من بهتيم لنفق السلام، ومن وصلة المريوطية للكورنيش، المحور من قبل الدائري لميدان لبنان والعكس عند ناهيا، وظهرت بعض الكثافات المرورية بطريق الإسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة عند طلعة الطريق الدائري.

وتباطأت حركة السير أعلى محور الخلفاوي في المنطقة من شارع بورسعيد لميدان الحدائق، وكذلك محور صفط اللبن القادم من الدائري ومتجه إلى الجيزة.

وكانت هناك أحجام متفرقة بشارع امتداد رمسيس القادم من الأوتوستراد ومتجه لمسجد النور.

فيما انتظمت حركة المرور أعلى الطريق الدائري من طريق الواحات إلى وصلة المريوطية اتجاه المنيب، وشهد محور سعد الدين الشاذلي سيولة مرورية اتجاه مدينة العبور والاتجاه الآخر أيضا.

وكانت حركة السير جيدة أعلى كوبري أكتوبر في المنطقة من المهندسين وصولًا للتحرير، بينما تكدست حركة المرور في المنطقة من مدينة نصر حتى التحرير.

وانتظمت الحركة المرورية بطريق مصر حلوان وكوبري الساحل وكوبري قصر النيل وكوبري عباس وكوبري الجلاء، وكانت معدلات السير متوسطة بشارعي الهرم وفيصل.

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