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محافظات

بعد استئنافها.. الرياح تلغي رحلة «بالون الأقصر»

الأحد 05/يناير/2020 - 09:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى الأمير
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سمحت سلطات الطيران المدني، اليوم الأحد، باقلاع رحلات البالون إلا أنها ذيلت قرارها بمنع إقلاع الرحلة الرابعة والأخيرة البالون، بسبب هبوط عدد من البالون بالجهة الشرقية من المدينة.

وقال مصدر مطلع لـ" الدستور " إن سلطات الطيران المدني أصدرت قرارها بتحليق رحلات البالون، عقب توقفه أمس السبت، وبعد تحسن أحوال الطقس اليوم، نفذت كل شركة 3 رحلات للبالون، إلا أنه الرحلة الرابعة والأخيرة للبالون تم إلغاؤها بسبب هبوط البالون بالجهة الشرقية من المدينة، وذلك ما يعد مخالفة نظرًا لوجود مسارات هوائية خاصة بالطائرات بتلك الجهة.

وأضاف إن رحلات البالون تخضع بشكل يومي إلى اختبارات تتضمن قياس درجات الحرارة، وسرعة الرياح، ومعدل وضوح الرؤية، وكذلك وجود أمطار من عدمه، وفي حالة استقرار حالة الطقس، ووجود عوامل الطقس المناسبة يتم السماح للبالونات بالإقلاع، وفي حالة عدم توافرها يتم إلغاء الرحلة.

وأشار إلى أن السبب في إلغاء رحلات البالون، اليوم، يرتبط بشدة سرعة الرياح، حيث أن سلطات الطيران المدني قد حددت أن يتم الطيران والتحليق في سرعة 8 عقدات في الدقيقة، إلا أن سرعة الرياح اشتدت وهذا ما اضطر سلطات الطيران المدني بإلغاء الرحلات.

وأكد أن سياحة البالون تخضع لقواعد ثابتة وصارمة، لا يجوز مخالفتها بأي شكلًا من الأشكال، للحفاظ على سلامة الرحلة وأمن الركاب.

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