عمان تدعو أمريكا وإيران لحل المشاكل دبلوماسيا

دعت سلطنة عمان، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران لتغليب لغة العقل وحل المشاكل دبلوماسيًا، كما دعت المجتمع الدولي لتكثيف جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.



يأتي ذلك عقب، مقتل قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضية.



ومن جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بضربة غير مسبوقة، في حال إذا تعرضت الولايات المتحدة لأي هجوم.



وقال ترامب: إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية سنرسل أحدث معداتنا العسكرية للرد عليهم دون تردد، وسيكون ردنا أكبر من أي ضربة سابقة على الإطلاق، وفقًا للعربية.



في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".



وأكد خامنئي أن "انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.