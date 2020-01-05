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اقتصاد

استقرار سعر الريال السعودي

الأحد 05/يناير/2020 - 09:11 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
راندا التوني
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سجل سعر الريال السعودي طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري 4.26 جنيه للشراء،4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيها و4.29 جنيها، 4.25 جنيها و4.29 جنيها ببنك مصر، و4.25 جنيها و4.29 جنيها ببنك القاهرة، و4.24 جنيها و4.29 جنيها بالبنك التجاري الدولي، 4.24 جنيها و4.29 جنيها بالبنك العربي الأفريقي الدولي.

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