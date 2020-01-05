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منوعات

أمريكا في طريقها لأسوأ موسم وباء الأنفلونزا منذ عقود

الأحد 05/يناير/2020 - 08:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال مدير المعهد القومي الأمريكي للأمراض المعدية وأمراض الحساسية الدكتور أنطوني فاوسى إن وباء الانفلونزا للموسم الحالي في طريقه ليكون الأسوأ الذي يصيب الولايات المتحدة منذ عقود.

وأضاف أنه في الوقت الذي يستحيل فيه التنبؤ بكيفية انتشار الإنفلونزا فإن الموسم الحالي - حتى الآن - في طريقه ليكون بنفس حدة موسم (2017-2018) الذي كان الأكثر تسجيلا لحالات وفاة منذ أكثر من أربعة عقود، وفقا لأرقام مراكز منع ومكافحة الأمراض الأمريكية.

وأشار فاوسى إلى أن المؤشرات الأولية تظهر أن الموسم الحالي لن يكون موسما جيدا وأنه فى سبيله ليكون موسما سيئا للغاية.

وتشير الأرقام الرسمية أنه حتى الآن فإن 2900 شخص على الأقل فى الولايات المتحدة توفوا بسبب الانفلونزا وهو رقم يزيد بواقع 800 حالة عن الرقم الذي تم تقديره في الأسبوع الماضي.

كما زادت حالات الإصابة بالإنفلونزا وحالات الدخول للمستشفيات بسببها بشدة منذ بدء الموسم في أكتوبر الماضي، وتشير تقديرات مراكز منع ومكافحة الأمراض لإصابة 4ر6 مليون شخص ونقل 55 ألف شخص للمستشفيات.

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