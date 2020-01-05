صحيفة بريطانية: «شرم الشيخ» من أفضل 7 وجهات سياحية

رشحت صحيفة "dorsetecho" اليومية البريطانية، مصر من ضمن أفضل سبعة مناطق يجب زيارتها في 2020، وتحديدا " مدينة شرم الشيخ" كوجهة سياحية متميزة.



وتابعت الصحيفة، ان شرم الشيخ توفر أفضل الشواطئ مع فرصا كبيرة للغوص والغطس، لاسيما والمناخ معتدل في البحر الأحمر، كما قالت الصحيفة البريطانية، إن شرم الشيخ توفر مميزات متعددة منها الطقس الجيد والبحر الهادئ مع تنوع كبير في الحياة البرية البحرية.



وأوضحت أن مميزات شرم الشيخ الخيالية دفعت شركات الطيران والسفر البريطانية الكبرى على رأسهم شركة "توي" إطلاق رحلاتها لشرم الشيخ في فبراير القادم، بعد توقف دام أربعة سنوات جراء الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية بمنع السفر لشرم الشيخ لدواعي أمنية بعد حادث تفجير طائرة.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه رغم توقف الرحلات لشرم الشيخ، فربما تكون قلة الزائرين أعطت فرصة كبيرة للشعاب المرجانية أن تنمو بحرية تامة وتكوين أنواع جديد من الشعاب المرجانية.