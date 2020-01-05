«خارجية البرلمان» تناقش تداعيات قرار تركيا بالتدخل في ليبيا اليوم

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم عبدالكريم درويش، اجتماعا طارئا، صباح اليوم الأحد، لبحث اعتزام تركيا إرسال قوات لليبيا، والخطوات والإجراءات اللازمة تجاه هذا التصعيد التركى.



وأكد كريم درويش أن اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلنطى باعتبار أن تركيا عضو بالحلف لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة المتوسط وما يمكن أن يترتب عليها من آثار تهدد كافة المصالح.



وأضاف درويش أن اللجنة ستعمل على التواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي أيضا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وغيرها من المحافل البرلمانية والدولية وأنها ستتواصل مع كافة ممثلى الدول المعنية، مؤكدا أن تفويض البرلمان التركى لأردوغان بإرسال قوات لليبيا سيؤجج الوضع فى ليبيا.



ولفت إلى أن مصر تعلى من مصلحة الشعب الليبى وتدرس القرارات والخطوات فى إطار الشرعية الدولية وفى إطار المصالح العليا للشعب الليبي.



وأضاف رئيس خارجية النواب أن إرسال قوات اجنبية لليبيا ستؤدى لتصعيد عسكرى وتفاقم الأوضاع الليبية ولن يؤثر فقط على أمن واستقرار ليبيا ولكنه سيؤثر على منطقة المتوسط، مؤكدا أن مصر لن تسمح بأي شيء يهدد الأمن القومى المصرى، وأننا نقف كلنا خلف القيادة السياسية المصرية والشعب المصرى يدعم قيادته السياسية الحكيمة.