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منوعات

خسوف وكسوف وزخات.. أبرز الأحداث الفلكية في 2020

الأحد 05/يناير/2020 - 08:11 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سيشهد العام الجديد عددا من الأحداث الفلكية المميزة، أبرزها 3 حالات خسوف للقمر، وعمليتا كسوف للشمس، هذا إلى جانب زخات عديدة للشهب، فضلا عن اقتران بين كوكبي المشتري وزحل.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة، فإن أول كسوف للشمس هذا العام سيكون في 21 يونيو المقبل، وهو عبارة عن كسوف حلقي، في كل من سلطنة عمان واليمن وأجزاء بسيطة من المملكة العربية السعودية، بينما سيكون كسوفا جزئيا في الإمارات وبقية الدول العربية.

أما الكسوف الثاني بحسب عودة فسيكون كليا، وسيحدث يوم 14 ديسمبر المقبل، ولن يشاهد من المنطقة العربية.

وبالنسبة لحالات خسوف القمر، فإن الأول بحسب عودة سيكون جزئيا في 10 يناير الجاري، إذ سيخسف من القمر ما نسبته 90 في المئة من قرصه، لكنه لن يكون ملحوظا للناس لكونه خسوفا "شبه ظلي"، فيما سيكون الخسوف الثاني شبه ظلي وجزئي أيضا، وذلك في الخامس من يونيو المقبل، وسيخسف من القمر ما نسبته 58 في المئة، وسيكون الخسوف مشاهدا من المنطقة العربية مع كون المنطقة الشرقية أفضل.

وفيما يتعلق بالخسوف الثالث، فسيكون أيضا "شبه ظل جزئي"، في 5 يوليو القادم، وسيخسف من القمر ما نسبته 37 في المئة، وسيكون مشاهدا من غرب أفريقيا فقط، ولن يكون ملاحظا بشكل ملموس بالعين المجردة نظرا لقلة ما سيخسف من قرص القمر.

وبلغت زخة الشهب الأولى سنة 2020 وهي "الرباعيات" نسبة إلى المجموعة النجمية القديمة "رباعيات موراليس"، ذروتها السبت، بينما زخة الشهب الثانية المهمة هذا العام هي زخة شهب "إيتا الدلويات" نسبة إلى برج الدلو، إذ تقع نقطة الإشعاع في برج الدلو، وستكون ذروتها في الخامس من مايو المقبل ومن المتوقع رؤية 50 شهابا في الساعة، وقت الذروة عند الرصد من مكان مثالي ومظلم تماما، والمناطق الأفضل هذه السنة لرؤية الزخة هي المناطق الوسطى والجنوبية من وسط وغرب آسيا، وهذا يشمل أقصى المناطق الشرقية من العالم العربي.

وستكون الزخة الرئيسة الأخيرة هذا العام، "التوأميات"، نسبة إلى برج التوأمين (الجوزاء)، وستكون ذروة الزخة في 14 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع رؤية 150 شهابا في الساعة وقت الذروة عند الرصد، وتعد المنطقة العربية مناسبة لرصد هذه الزخة.

ومن ضمن الأحداث الفلكية المميزة خلال العام الجديد، سيكون اقتران كوكب المشتري مع كوكب زحل في 21 ديسمبر المقبل، إذ يكون الاقتران بشكل مبسط هو وقوع جرمين بالقرب من بعضهما بعضا كما يرى ظاهريا من الأرض، علما أن اقتران المشتري مع زحل يحدث كل 20 سنة تقريبا.

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