حفلتين لـ «عمر خيرت» بدار الأوبرا في يناير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلين يحييهما الموسيقار عمر خيرت مساء يومي الأحد والأثنين الموافقين 12 و13 يناير الجاري،على المسرح الكبير بالأوبرا.



وأعد الموسيقار عمر خيرت،للحفلين برنامجا فنيا متنوعا يتضمن تقديم باقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد من بينها "افتتاحية مصرية،غوايش،ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر،اللقاء الثانى، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زى الهوا، امرأة عصرية، خلي بالك من عقلك وعارفة".



جدير بالذكر أن حفلات الموسيقار عمر خيرت بالأوبرا تشهد إقبالا كثيفا من قبل الجمهور،وتعد موسيقاه أحد ألوان الفنون الراقية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة، وأصبحت حفلاته ظاهرة تسترعى الانتباه من محبي ومتابعي الفنون الرفيعة بعد أن باتت جميع حفلاته كاملة العدد.



ومن أبرز إبداعاته خلال الفترة الأخيرة قيامه بوضع الموسيقى التصويرية لفيلم "الممر"،ونال إشادات كبيرة بعد عرض العمل الذي قام ببطولته أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين وتأليف وإخراج شريف عرفة.