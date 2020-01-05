رئيس وزراء استراليا يدافع عن جهود حكومته في التعامل مع الحرائق

دافع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد، عن إدارته وجهود حكومته في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، وذلك وسط حرائق الغابات التي تشهدها بلاده والتي تسببت حتى الآن في مقتل 24 شخصا وتدمير ما يقرب من ألفي منزل وأكثر من خمسة ملايين هكتار من الأراضي.



وقال موريسون - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إن الأولوية في الوقت الحالي هي لمكافحة الحرائق والاستجابة لكل المتضررين من النيران المشتعلة وليست لإلقاء اللوم على أي شخص أو جهة أو الإفراط في تحليل الأوضاع الحالية لأن ذلك ليس له أي فائدة على الإطلاق.



وكان موريسون أعلن - أمس - استدعاء ثلاثة آلاف جندي في الاحتياط للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات، وذلك في تعبئة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.



وقال موريسون إن هذا القرار سيسمح بوجود مزيد من الرجال على الأرض ومزيد من الطائرات في السماء ومزيد من السفن في البحر، مضيفا أن الحكومة كلفت جنرالا لمهمة الإشراف على التدخل العسكري في جهود مكافحة الحرائق التي ستساهم فيها أيضا حاملة مروحيات.