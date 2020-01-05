البرلمان العراقى يناقش تداعيات الهجمات الأمريكية على الحشد الشعبى

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة تشاورية لمناقشة تداعيات القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف موكب يضم أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، والجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأدى إلى مقتلهما، علاوة على الهجمات المتكررة على مقرات الحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق.



وقال النائب سليم شوشكه، عضو اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، لصحيفة "الصباح" الرسمية اليوم إن جلسة البرلمان التشاورية ستناقش "تصرفات القوات الأمريكية والاعتداء على مقرات الحشد الشعبي وستعقد بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والوزراء من أجل اتخاذ قرار موحد".



وأضاف أن "تمديد الفصل التشريعي لشهر يناير الجاري جاء بقرار من هيئة الرئاسة، وسيعتبر شهر فبراير المقبل عطلة تشريعية كون العراق يمر بوقـت عصيب ناهـيك عن استمرار المشاورات لتسمية رئيس الوزراء وتأخر العديد من القوانين وأهمها قانون الموازنة الاتحادية".