ترامب يهدد إيران بـ«ضربة غير مسبوقة»

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بضربة غير مسبوقة، في حال إذا تعرضت الولايات المتحدة لأي هجوم.



يأتي ذلك عقب مقتل قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضية.



وقال ترامب: إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية سنرسل أحدث معداتنا العسكرية للرد عليهم دون تردد، وسيكون ردنا أكبر من أي ضربة سابقة على الإطلاق، وفقًا للعربية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحديد 52 هدفًا إيرانيًا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو مواقع أمريكية.



وقُتِل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي" الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة.



ويأتي مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.



في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".



وأكد خامنئي أن "انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.