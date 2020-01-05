«الداخلية» تعزز تواجدها لتأمين مباراتى الأهلى والزمالك

تعزز الأجهزة الأمنية من تواجدها، اليوم الأحد، بمحيط استاد غزل المحلة لتأمين لقاء الزمالك مع طنطا، ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدوري، حيث تؤمن دخول وخروج لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.



جاء ذلك بعدما دخل فريق الزمالك معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراة طنطا، حيث سيختار المدير الفني الفرنسي كارتيرون 21 لاعبا، ويغيب عن الفريق كل من طارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف وحازم إمام وشيكابالا للإصابة، فيما سيعود محمد عبد الغني للقائمة عقب انتهاء إيقافه والذي تسبب في غيابه عن مباراة أسوان، وفي نفس السياق يدرس كارتيرون الاستمرار في الدفع بأحمد عيد ناشئ الفريق في مركز الظهير الأيمن، بعد تألقه في مباراة أسوان، على أن يعود محمد عبد الغني لمركز المساك على حساب محمود الونش بعد الأخطاء التي وقع فيها الأخير في مباراة أسوان.



وفي سياق مختلف، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة أسوان في الجولة الحادية عشر من الدوري، طالبهم خلالها بضرورة إغلاق صفحة مباراة أسوان والتركيز في مواجهة طنطا، مؤكدا للاعبيه أن مباراة طنطا ستدفع الفريق نحو أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، وقال كارتيرون للاعبيه إن مباراة أسوان كانت الأفضل لبعض اللاعبين، ولكنه يشعر بالغضب بسبب الإنذارات التي حصل عليها طارق حامد وفرجاني ساسي مما تسبب في غيابهما عن مباراة الغد وهو ما وضع الفريق في أزمة بالنسبة لخط الوسط، فيما لم يتعافى الفريق حتى الآن من أزمة الجبهة اليمني.



وعلى جانب آخر، تؤمن أجهزة الأمن محيط استاد القاهرة الذي يستضيف لقاء النادي الأهلي مع فريق أف سي مصر، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على صدارة البطولة، حيث دخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة نادي مصر، واقترب الأهلي من استعادة خدمات العديد من نجومه وعلى رأسهم حسين الشحات والنيجيري جونيور أجاي بعد تعافيهما من الإصابة، فيما مازال موقف شريف اكرامي غامضًا بسبب معاناته من الآم السمّانة التي طاردته خلال الأيام الماضية والتي حرمته من التدريبات والمباريات الأخيرة.