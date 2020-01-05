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مصر

اليوم.. «سعفان» يُسلم 272 عقدا لمتحدى الإعاقة و205 شهادات «أمان»

الأحد 05/يناير/2020 - 07:15 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
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يواصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، جولاته الميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا.

ويقوم الوزير بزيارة للعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يشهد خلالها توقيع 40 اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بأثر رجعي من أول يوليو 2019 لنحو 28 ألفا و690 عاملا بـ40 شركة قطاع خاص يعملون بها، وذلك بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

وأشار وزير القوي العاملة، إلى أنه من المقرر أن يقوم خلال الزيارة بتوزيع 205 شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة، فضلا عن توزيع 272 عقد عمل لمتحدي الإعاقة، وذلك بحضور وكيل الوزارة مدير المديرية مدحت الغمراوي، وسمير عارف رئيس جمعية المستمرين بالعاشر من رمضان، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس شركة النساجون، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر، ووكيل المديرية أحمد عبد الهادي.

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