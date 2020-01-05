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فن

اليوم.. العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» لخالد النبوى

الأحد 05/يناير/2020 - 07:29 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
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يقام مساء اليوم الأحد العرض الخاص للفيلم السينمائي "يوم وليلة" داخل إحدى السينمات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم جماهيريا، غدًا الإثنين، ويشارك في بطولة الفيلم كل من، خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

وكان الفيلم قد سبق وشارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي عقدت بالمغرب في أكتوبر الماضي، وحصل أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان «مالمو» للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان.

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