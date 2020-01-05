«مهارات الطبيب المصرى القديم» محاضرة ببيت السنارى

ينظم بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ بالتعاون مع مركز زاهي حواس للمصريات، التابعين لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ في الرابعة من بعد عصر اليوم الأحد٬ محاضرة بعنوان «مهارات الطبيب المصري القديم ودوره في علاج الأمراض»، والتي يحاضر فيها الدكتور محمود المحمدي عبد الهادي سلامة؛ قسم الإرشاد السياحي، كلية السياحة والفنادق، جامعة المنصورة.



تركز المحاضرة على تاريخ الطب في مصر القديمة، وطرق القدماء المصريين في علاج الأمراض، وأشهر الأطباء وأعمالهم وتخصصاتهم ومؤلفاتهم.



يذكر أن المصري القديم أُلِّه «إيمحوتب» كإله للشفاء، وخصصت له ثلاثة معابد على الأقل في منف وطيبة وفيلة، حيث كان الكهنة يدرسون الطب ويعالجون المرضى، ويمكن بالتالي اعتبار هذه المعابد أول جامعات طبية أو أول مستشفيات جامعية.



ويشير الدكتور زاهي حواس إلي أن الطبيب المصري قد تمتع في العصر الفرعوني وما تلاه بمكانة رفيعة؛ يُنظر له بكل وقار واحترام، وانقسم الأطباء إلى أربع فئات؛ أولهم الأطباء الكهنة، وهم يجمعون بين معرفة النصوص الدينية والشعائر والعقاقير، وكانوا على جانب من العلم والخبرة، واعتبروا أنفسهم وسطاء بين المريض والرب الشافي.



وأضاف، أن الفئة الثانية، فكانت فئة الطبيب، ويطلق عليه اسم «سنو»، ولم يميز الاسم بين الطبيب العادي والبيطري في النصوص، والفئة الثالثة هي الخاصة بالمساعدين، وهناك ما يدل على وجود ممرضين واختصاصيين في الأربطة والتدليك، أما الفئة الرابعة، فهي الأطباء البيطريين.