بالصور.. انفجار كابل الكهرباء العمومى فى عزبة النخل

انفجر كابل الكهرباء العمومي في شارع متولي الوصيف متفرع من محمد فكري متفرع بالشيخ منصور بعزبة النخل الغربية، مما أدى إلى حدوث حالة ذعر وخوف المواطنين، مما جعل الجميع يهربون من منازلهم.



وقام الأهالى برش الرملة لمساعدتهم في إطفاء الحريق وقاموا بإبلاغ غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بانفجار كابل الكهرباء للتدخل قبل امتداد النيران إلى المباني المجاورة.