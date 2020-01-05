«هاكرز» يزعمون اختراق موقع للحكومة الأمريكية

تداول هاكرز زعموا أنهم إيرانيون، صباح اليوم الأحد، صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتلقى ضربة في وجهة بقبض إيرانية معلنين مسؤوليتهم عن اختراق موقع حكومي أمريكي رسمي.



وكتب مخترقون في رسالة، نشرت على موقع برنامج مكتبة الإيداع الفيدرالية الأمريكية (FDLP)، عبارة "الموقع مخترق من قبل قراصنة مجموعة إيران سايبر سيكيوريتي"، وأضافوا: "هذه ليست سوى جزء صغير من القدرات الإيرانية عبر الإنترنت".



ولم يتم تأكيد من يقف وراء الهجوم السيبراني وما إذا كانت البيانات الحكومية قد تم اختراقها أم لا.



لم يصدر حتى الآن تعليق فوري من الحكومة الأمريكية، كما لا يوجد ما يشير إلى أنه هجوم إلكتروني رسمي من قبل إيران.



يأتي ذلك بعد ساعات فقط من تحذير مسؤولين أمريكيين من هجمات الإلكترونية محتملة؛ ردًا على مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق.