وزارة الخارجية النمساوية تتعرض لهجوم سيبرانى

تعرضت أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الخارجية النمسوية "لهجوم سيبراني خطير"، حسبما اعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في بيان مساء أمس السبت.



وجاء في البيان أنه "نظرا إلى خطورة الهجوم وطبيعته، لا يمكن استبعاد ان يكون الامر متعلقا بهجوم موجَّه مِن قبل دولة"، وقبيل الساعة 23،00 بالتوقيت المحلي أشار البيان إلى أن الهجوم كان "قيد التنفيذ".



وأضاف البيان: "في الماضي، كان بعض الدول الأوروبية هدفا لهجمات مماثلة".



وقالت الوزارتان إنه في مواجهة الهجوم "الذي تم رصده سريعا جدا، تم اتخاذ تدابير فورا" وإنشاء "لجنة تنسيق".



وأطلق مدير وكالة الأمن في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية كريستوفر كريبس، تغريدة يطلب فيها مراجعة البيان الذي أصدرته الوزارة الصيف الماضي، تحذيرًا من مخاطر الهجمات إلكترونية تستهدف مؤسسات البنية التحتية والأفراد من قِبل إيران، إثر مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني، وتلحق بالكثير من الدول الغربية.