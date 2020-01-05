«الشباب والرياضة» تطلق الموسم الرابع من "كايروستارز" لدعم مواهب القاهرة

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، مسابقة بعنوان "كايروستارز" الموسم الرابع تحت عنوان "الفن دراما"، خلال الفترة من اليوم وحتى ٢٠ يناير الجاري.



تعتبر المسابقة أشهر وأكبر مسابقة للمواهب الفنية الشابة في مراكز الشباب والهيئات الشبابية بالقاهرة وتنفذ سنويًا برعاية الدكتور أشرف البجرمي الدمرداش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتورة مني عثمان أحمد وكيل الشباب بمديرية القاهرة للشباب والرياضة، وتنفيذ ومتابعة عبير محمد السيد مدير الإدارة العامة للشباب، والمسابقة فكرة وإعداد وإدارة الشاعر أحمد سمك مدير إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.



ويشارك هذا العام في المسابقة أكثر من حوالي ٥٠٠ موهبة فنية شابة على مستوى مراكز الشباب والهيئات الشبابية بالقاهرة، ضمن مجالات " المسرح، الفنون الشعبية، الموسيقى والغناء، الأفلام القصيرة، الإنشاد الدينى والترانيم".



وفي تصريح خاص لـ"الدستور": أوضح الشاعر أحمد سمك مدير إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ومدير المسابقة أن، مسابقة المنوعات الفنية للشباب "كايروستارز" تتميز منذ الموسم الأول لها بقوة موضوعاتها والثقل الفني للجان التحكيم المتخصصة التي تضيف قيم وعلوم ومهارات للشباب المشاركين من خلال تقيم علمي ومنهجي يستفيد منه الشباب.



كما أعلن سمك عن، مفاجآت للمواهب في الدورة الحالية للمسابقة ستعلن في حينها.