ابن رشد تطرح النسخة العربية لكتاب «رحلة إلى كوكب الطفولة»

يصدر عن دار ابن رشد للنشر٬ بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ النسخة العربية لكتاب "رحلة إلي كوكب الطفولة" من تأليف ماتياس براندت٬ وترجمة الدكتورة هند أسعد.



وبحسب الناشر:" تدور الحكايات عن طفولة في فترة السبعينيات من القرن الماضي في مدينة خاصة واقعة على نهر الراين والتي كانت عاصمة لألمانيا ذات يوم.. طفولة يسكنها كلب يُدعي "جابور" كان يميل إلى الهجوم بعض الشيء.. طفولة تحكي عن سُعاة بريد غامضين أو معلمين دين تضرروا من الحرب.. طفولة تسرد حكايات عن زميل عمل للوالد السيد "ﭬينر" وعن مدير المنزل وعن سائق السيارة لأن الأب صار مستشارًا لألمانيا.



كما تدور الحكايات عن نزهات عجيبة بالدرَّاجة الهوائية وهزائم مخيفة في كرة القدم، وعن والدين غامضين ومحبوبين بالقدر نفسه.. طفولة مليئة بالمغامرات والحيل والخيالات والخطر والوحدة، أثبت "ماتياس براندت" في أول عمل أدبي له أنه ليس ممثلا قديرًا فحسب بل أيضًا كاتبًا متميزًا.



وُلِد "ماتياس براندت" (Matthias Brandt) عام 1961م ويُعد أحد أشهر الممثلين الألمان.



عمل في أشهر المسارح في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية وركَّز عمله في السنوات الأخيرة على الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما حصل على العديد من الجوائز نظير أعماله الفنية.