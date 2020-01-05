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تكنولوجيا

احذر.. «سحب العصير» يخترق هاتفك

الأحد 05/يناير/2020 - 03:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حذر خبراء من منافذ الشحن في المطار، والتي تزيد من احتمال اختراق هواتف المستخدمين، وسرقة بياناتهم، وحساباتهم المصرفية.

ووفقًا لمسؤولين أمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يتسبب استخدام منافذ الشحن المشتركة في المطارات حول العالم، في استنزاف الحساب المصرفي للمستخدمين، لأن الهاكرز يصيبون هذه المنافذ بالبرامج الضارة في احتيال يُعرف باسم "سحب العصير".

و أوضح المحامي لوك سيساك من لوس أنجلوس مخاطر هذه العملية الاحتيالية قائلًا: "يحمل المخترقون برمجيات ضارة في محطات أو منافذ الشحن، وبمجرد توصيل الهواتف بها، تُحمل هذه البرامج إلى هواتف المستخدمين".

ويمكن لهذه البرامج أن تقفل الهاتف، أو تسحب كلمات المرور لحسابات الإنترنت، والحسابات البنكية دون أن يشعر المستخدم، ويحصل المخترقون على هذه المعلومات في غضون دقائق.

وبدل استخدام منافذ الـ USB لشحن الهواتف المحمولة، ينصح سيساك باستخدام منافذ الطاقة باستخدام شواحن نظامية، أو حمل شواحن محمولة خلال الرحلة، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

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