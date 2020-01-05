-
الأحد 05 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قبل تشييع الجنازة» بمنتدى الشعر المصرى الليلة

الأحد 05/يناير/2020 - 03:22 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
يحل الكاتب الصحفي سعد القرش٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ بضيافة منتدى الشعر المصري٬ بمقر حزب التجمع٬ شارع كريم الدولة بميدان طلعت حرب٬ بجوار أتلييه القاهرة وذلك لمناقشة كتابه الأحدث «قبل تشييع الجنازة.. في وداع مهنة الصحافة».

الكتاب الصادر قبل أسابيع قليلة عن دار ابن رشد في القاهرة٬ أقرب إلى نظرة بانورامية على المشهد الإعلامي والصحفي المصري، وكيف انتهى إلى ما يشبه الموت السريري الذي يحتاج إلى معجزة لإعادته إلى الحياة أو إعادة الحياة إليه.

يدير الندوة الشاعر محمود قرني، ويتحدث فيها كل من: الدكتورة عواطف عبد الرحمن، الروائي والشاعر علي عطا، الدكتور رفعت السيد علي، إلى جانب عدد من الكتاب والصحافيين منهم: أشرف راضي، مفرح سرحان، وعزة مغازي.

يشار إلي أنه سبق وصدر "للقرش" ست روايات هي «حديث الجنود» 1996، و"باب السفينة" 2002، و"المايسترو" 2019، و"ثلاثية أوزير": "أول النهار" 2005، "ليل أوزير" 2008، "وشم وحيد" 2011. ولقد نالت «أول النهار» المركز الأول لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي (الدورة الأولى 2011)، ورواية "ليل أوزير" جائزة اتحاد كتاب مصر سنة 2009. مثلما صدرت له أيضا كتب قيمة من قبيل: "الثورة الآن.. يوميات من ميدان التحرير" 2012، و"في مديح الأفلام" 2016، و"سبع سماوات" الفائز بجائزة ابن بطوطة للرحلة المعاصرة سنة 2011.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الباز عن التدخل التركي في ليبيا: مصر لن تخوض حربا

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

محمد الباز يكشف حقيقة اعتراض اليونسكو على نقل «كباش الأقصر»

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

بالصور.. انفجار كابل الكهرباء العمومى فى عزبة النخل

مفاجآت في تحقيقات «سحل طالب الإسماعيلية»

الباز عن التدخل التركي في ليبيا: مصر لن تخوض حربا

أيام زمان

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

نجم الساعة

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

الصحة

أفضل بدائل صحية للسكر الأبيض

أفضل أنظمة غذائية لمرضى القلب والسكرى

طرق التخلص من الوزن الزائد أثناء الحمل

الأملاح والسكريات سبب أساسي في الصداع النصفي

الرئيس نيوز

تدخل سافر يهدد الأمن الإقليمي.. السعوديةتدين التصعيد التركي في ليبيا

المسماري: القوات الجوية استهدفت حافلات تقل مرتزقة أتراك

طقس الأحد.. ممطر شمالا شديد البرودة ليلا

فتاة المنصورة ضحية التحرش: لم أتنازل عن المحضر

منوعات

خسوف وكسوف وزخات.. أبرز الأحداث الفلكية في 2020

كيفية عمل شريحة لمواجهة جرعات الأفيون القاتلة

فلكي كويتي: الأرض ستكون في أقرب نقطة للشمس غدًا

«الوحش».. أكبر زهرة في العالم

كشكول

ضحية التحرش بالمنصورة: لبسي مكنش ملفت وكان في حاجة غلط أنا مش فهماها

ضحية تحرش المنصورة: الناس تاجرت بفيديوهاتنا ومش هتنازل مهما حصل

عاجل.. التعليم تتيح تعديل التخصص إلكترونيا بالثانوية العامة

فتاة تحرش المنصورة تفجر مفاجأة تقلب موازين القضية بشأن المحضر

إسلام سياسي

مختار جمعة يوضح دور الأحزاب السياسية فى عملية التنوير والتثقيف

"الأزهر" عن أحداث ليبيا: التدخل الخارجي يقود لحرب شاملة

المفتي: التطرف الديني لا سبيل له إلا العنف والإرهاب

كيف سارعت دار الإفتاء في مواجهة الإرهاب؟.. المفتي يجيب

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

«مهارات الطبيب المصرى القديم» محاضرة ببيت السنارى

«الشباب والرياضة» تطلق الموسم الرابع من "كايروستارز" لدعم مواهب القاهرة

«قبل تشييع الجنازة» بمنتدى الشعر المصرى الليلة

سيدة الزمالك والغرق وتانجل.. أعلى 20 رواية مبيعًا خلال 2019

صفحتنا ع الفيس بوك