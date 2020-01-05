«قبل تشييع الجنازة» بمنتدى الشعر المصرى الليلة

يحل الكاتب الصحفي سعد القرش٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ بضيافة منتدى الشعر المصري٬ بمقر حزب التجمع٬ شارع كريم الدولة بميدان طلعت حرب٬ بجوار أتلييه القاهرة وذلك لمناقشة كتابه الأحدث «قبل تشييع الجنازة.. في وداع مهنة الصحافة».



الكتاب الصادر قبل أسابيع قليلة عن دار ابن رشد في القاهرة٬ أقرب إلى نظرة بانورامية على المشهد الإعلامي والصحفي المصري، وكيف انتهى إلى ما يشبه الموت السريري الذي يحتاج إلى معجزة لإعادته إلى الحياة أو إعادة الحياة إليه.



يدير الندوة الشاعر محمود قرني، ويتحدث فيها كل من: الدكتورة عواطف عبد الرحمن، الروائي والشاعر علي عطا، الدكتور رفعت السيد علي، إلى جانب عدد من الكتاب والصحافيين منهم: أشرف راضي، مفرح سرحان، وعزة مغازي.



يشار إلي أنه سبق وصدر "للقرش" ست روايات هي «حديث الجنود» 1996، و"باب السفينة" 2002، و"المايسترو" 2019، و"ثلاثية أوزير": "أول النهار" 2005، "ليل أوزير" 2008، "وشم وحيد" 2011. ولقد نالت «أول النهار» المركز الأول لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي (الدورة الأولى 2011)، ورواية "ليل أوزير" جائزة اتحاد كتاب مصر سنة 2009. مثلما صدرت له أيضا كتب قيمة من قبيل: "الثورة الآن.. يوميات من ميدان التحرير" 2012، و"في مديح الأفلام" 2016، و"سبع سماوات" الفائز بجائزة ابن بطوطة للرحلة المعاصرة سنة 2011.