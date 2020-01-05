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عالم

قتيل و6 مفقودين بعد «يوم مروع» لحرائق «غابات أستراليا»

الأحد 05/يناير/2020 - 05:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
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توفي رجل وفقد 6 أشخاص، كما أن هناك مخاوف من ان مئات الممتلكات تعرضت للدمار، بعد اندلاع حرائق الغابات الليلة الماضية في جنوب شرق أستراليا بعد "يوم مروع" من الحرارة الشديدة وحالة الطقس السيئة.

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز، اليوم الأحد، أن رجلًا يبلغ من العمر 47 عاما توفى بالسكتة القلبية، مساء أمس السبت، أثناء مساعدته في الدفاع عن الممتلكات الريفية لأحد الأصدقاء في باتلو، جنوب غرب كانبرا.

وعانت ولايات نيو ساوث ويلز وفكتوريا وساوث أستراليا بجنوب شرقي البلاد من أحوال الطقس السيئة أمس السبت حيث وصلت درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في أجزاء من سيدني وبلغت سرعة الرياح 80 كيلومترًا في الساعة.

ولا يزال من غير المعروف حتى الآن مقدار الضرر الحقيقي، لكن السلطات قالت إن المئات من الممتلكات تعرضت للدمار واحترقت عشرات الآلاف من الأفدنة.

وفي فيكتوريا، حيث تواصل السلطات عمليات الإجلاء الجماعي بمساعدة الجيش، ظل ستة أشخاص في عداد المفقودين اليوم الأحد، فيما لايزال 50 حريقًا مستعرا في شرقي الولاية- وبلغ ستة منها مستوى الطوارئ- كما تم إصدار أمرين جديدين بالإخلاء خلال الليل.

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