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الكرازة

اليوم.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

الأحد 05/يناير/2020 - 04:06 ص
الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية
مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة الإنجيلية؛ اليوم الأحد، بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، احتفالية عيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

ويبدأ الاحتفال في السابعة مساء بموكب الدخول تعقبه صلاة افتتاحية وتقديم مجموعة من الترانيم من فريق الترنيم بالكنيسة، وفي الثامنة إلا ربع يلقى القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة كلمة العيد تليها كلمة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ثم تعود الترانيم مرة أخرى.

فيما يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء السادس من يناير الجاري.

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