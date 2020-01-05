وزير الأوقاف: واجبنا أن نكون صفا واحدا خلف رئيسنا وجيشنا

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن واجب الوقت أن نكون صفًا واحدًا وعلى قلب رجل واحد خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا ودولتنا الوطنية، وهو ما ندين به لله عز وجل تدينا ووطنية.



وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له منذ قليل: "أننا واثقين ومطمئنين غاية الاطمئنان في حسن تقديرهم للأمور، سائلين الله عز وجل لنا ولهم ولوطننا العزيز الحفظ والرعاية والعون والسداد والتوفيق في الأمر كله".



وأكد وزيرالأوقاف أن الجيش المصري يُعد درع الوطن وسيفه، بل درع الأمة العربية وسيفها، وأحد أهم عوامل أمنها وأمانها واستقرارها، في ظل قيادة سياسية واعية تعي جيدًا مفهوم الأمن القومي العربي، وتعمل بكل ما أوتيت من قوة على الحفاظ عليه في ضوء الفهم الدقيق للمصير العربي المشترك.