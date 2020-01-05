صور جديدة من احتفال الفنانة نادية لطفى بعيد ميلادها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور جديدة لاحتفال الفنانة الكبيرة نادية لطفي بعيد ميلادها الـ83، والذي وافق 3 يناير الماضي.



وكان المخرج الكبير مجدي أحمد علي، شارك متابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصور من حفل ميلاد الفنانة الكبيرة نادية لطفي.



وكتب مجدي في تعليقه على الصور: «مع الجميلة نادية لطفي.. عيد ميلاد سعيد مع واحدة من (أجدع) النساء»، وأضاف في تعليق آخر: «في عيد ميلاد الرائعة نادية لطفي: تورتة وكوارع ومحشى وممبار مع نفحة من لفت وزيتون من صنع يديها.. دمت لنا ولمحبيك الكثر».



كما حرصت النجمة إلهام شاهين على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة داخل المستشفى الذي تقيم به لمتابعة حالتها الصحية.



نادية لطفي، من مواليد 3 يناير عام 1937، قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية، منها "السمان والخريف، المومياء، منزل العائلة المسمومة، أبي فوق الشجرة، أبدًا.. لن أعود، الخطايا، النظارة السوداء، عدو المرأة، الخائنة، مطلوب أرملة، هارب من الحياة"، وفي التليفزيون قدمت مسلسلًا واحدًا هو "ناس ولاد ناس".