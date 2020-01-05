وزير الأوقاف: الأحزاب السياسية لها دور فى عملية التنوير والتثقيف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أهمية اللقاءات التثقيفية ودور الأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والإعلامية والصالونات الثقافية في عملية التنوير والتثقيف، ملقيا الضوء على قضيتين من أهم القضايا وهما: تصحيح المفاهيم الخاطئة حول نظام الحكم، وبيان أوجه تصرفات النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، في شؤون الدولة، مع ضرورة التفرقة الواضحة بين الثابت والمتغير، ملقيًا الضوء على جانب من جهود الوزارة في ذلك.



جاء ذلك، خلال المحاضرة التي ألقاها وزير الأوقاف بمقر حزب مستقبل وطن، مساء السبت، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والشيخ عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر ونائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الائتلاف، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب يحيى عيسوي أمين شؤون العلاقات الحكومية بالحزب وجمع من النواب بالحزب وأعضاء الحزب وقياداته وشبابه.



وأشاد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، بجهود الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قائلا إن وزير الأوقاف سيظل علامة من علامات التنوير في مصر وخارجها.



من جانبه، ثمن الشيخ عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الأسرة والتضامن بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، جهود وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن له جهودًا عديدة في مجالات كثيرة منها تجديد الخطاب الديني الذي يؤدي فيه وزير الأوقاف، ووزارة الأوقاف دورًا متميزًا.