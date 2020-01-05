ترامب: حددنا 52 هدفًا إيرانيًا لقصفها إذا استهدفت طهران أمريكيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن واشنطن حددت 52 هدفًا إيرانيًا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو مواقع أمريكية.



وأضاف ترامب، أن إيران "تتحدث بجرأة شديدة بشأن استهداف أصول أمريكية محددة "للرد على قتل سليماني".



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح الجمعة، عنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".



وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.