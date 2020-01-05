مصرع عروسين اختناقًا بالغاز فى المنوفية

لقى عروسان مصرعهما، بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، إثر إصابتهما باختناق نتيجة تسرب غاز بمسكن الزوجية، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، لإسعافهم، إلا أنهم كانوا قد فارقوا الحياة.



وتلقى اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بمصرع «محمد. ق»، وزوجته «آية. ط» خنقًا داخل شقتهما بقرية البتانون، وبالانتقال وسؤال أهالي العروسين تبين أنهما توفيا خنقًا بسبب تسرب غاز داخل شقتهما.



وتم نقل العروسين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين مصرعهما خنقًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



وبسؤال أهل الزوج أقروا أن رائحة غاز شديدة انتشرت في أرجاء العقار، وتبين أنه من داخل شقة العروسين، فقام الجيران بتحطيم الباب فوجدوا العروسين على الأرض فاقدين الوعى.