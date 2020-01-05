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فن

أسر ياسين يواصل تصوير "كل أسبوع يوم جمعة"

الأحد 05/يناير/2020 - 12:44 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
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يواصل الفنان آسر ياسين، تصوير مشاهده في مسلسله الدرامي الجديد "كل أسبوع يوم جمعة" والذي يخوض بطولته أمام النجمة منة شلبي.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل أن، المخرج محمد شاكر خضير يكثف حاليًا ساعات تصوير العمل استعدادًا لعرضه على الفضائيات خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وأضاف المصدر أن، صناع المسلسل يصور حاليًا بعض المشاهد داخل الديكورات الخاصة بالعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي وبعض المشاهد الخارجية بشوارع القاهرة والجيزة.

مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" مأخوذ عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار أياد ابراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه، وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته كلًا من: الفنانة منة شلبي، وسوسن بدر، وعبد العزيز مخيون، ورشدى الشامى، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، ومى الغيطى، ونور محمد وغيرهم.

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