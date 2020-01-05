اليوم.. الحكم فى قرار منع من التصرف على أموال حسن نافعة

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، الحكم في قرار المنع من التصرف على أموال حسن نافعة.



ويواجه "نافعة" اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.



ويصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت.



كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.