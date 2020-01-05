محمد الباز يكشف حقيقة اعتراض اليونسكو على نقل «كباش الأقصر»

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حقيقة اعتراض منظمة اليونسكو على نقل 4 كباش من الأقصر إلى التحرير ضمن خطة تطوير الميدان.



وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن هذه الأخبار المنتشرة عن اعتراض اليونسكو على نقل الكباش، استندت إلى وثيقة من الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.



وأوضح الباز، أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، الذي ترأسه الشيخ مي، هو مركز من الفئة 2 يعمل تحت رعاية اليونسكو.



ماذا يعني مركز من الفئة 2؟

واستعرض الباز، جزء من كتاب للدكتور عبدالمجيد سعيد العسالي، عام 2010، اسمه إدارة المنظمات الدولية المتخصصة بالتربية والثقافة والعلوم، اليونسكو، والإسيسكو والإليسكو، حيث كتب في الصفحة 418، معنى مركز من الفئة 2، وقال إن هناك المعاهد والمراكز التي تعمل تحت رعاية اليونسكو الفئة 2، هذا النوع يعتبر من الناحية القانونية ليس جزءً من المنظمة، ولكنها ترتبط بها عن طريق ترتيبات رسمية يوافق بها المؤتمر العام، وهناك المعاهد التي ترتبط باليونسكو بعبارات أقل وثاقة، وهذا النوع لا يستند إلى أي أساس تقنيني أو قانوني إلا أنها تستخدم اسم اليونسكو أو شعارها، لكنها لا تنتمي إلى شبكات أنشئت بصفة رسمية، وتعترف بها الهيئتان الرئاسيتان المؤتمر العام والمجلس التنفيذي.



وعقب: "إذن اليونسكو لا علاقة له، بصرف النظر عن أي الخطابين صحيح، وأيهما مزور، فالمنظمة لا علاقة لها باليونسكو، وليس لها صفة قانونية، وما حدث نوع من التضليل الذي يقع فيه الإعلام".



ولفت الباز، إلى أن الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، أسرلت جوابا آخر تقول فيه "أرسلنا لجنة إلى الأقصر، حيث تحققت اللجنة من صدق رؤية معاليكم ورأينا أنه لا مانع من عملية النقل، ونعدكم بتقديم كل الدعم الفني، رسالة بتايخ 3 يناير 2020".



وأردف الباز: "إذن توجد رسالتين، الرسالة الأولى بتاريخ 31 ديسمبر، تقول فيه إنها معترضة على نقل الكباش، والثانية بتاريخ 3 يناير 2020، تقول إنها موافقة على النقل، فأي الوثيقتين مزور، هذا سؤال يجب أن توضحه الوزارة".