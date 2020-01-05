السيطرة على حريق اندلع فى سيارة بالبحيرة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة العميد محمد بلبع، منذ قليل، من إنقاذ محطة وقود من الاشتعال، بعد نشوب حريق داخل سيارة أثناء التواجد داخل المحطة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.



البداية تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد ياسر طوسن المقرحي مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد نشوب حريق بسيارة جيب داخل محطة تموين سيارات وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردي رئيس الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى محطة وقود اولين ليبيا بالطريق الصحراوى اتجاه الاسكندرية.



تم السيطرة على حريق السيارة الموجودة داخل المحطة ومنع حدوث كارثة بمشاركة قوات الحماية وبالفحص تبين أثناء تواجد السيارة رقم 3594 س ص م جييب ملاكى ملك "بسمة ع ا"40 سنة الاسكندرية داخل المحطة شب بها حريق وتم السيطرة عليه دون حدوث إصابات.



تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.