«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا.



وأضاف خبراء الهيئة، فى بيان، أن درجة الحرارة تصل إلى حد الصقيع ليلًا فى وسط سيناء، وشمال الصعيد.



وبحسب الخبراء، فمن المقرر أن تتساقط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، ومناطق من شمال الوجه البحري، فيما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 09 17



شبين الكوم 08 18



طنطا 08 17



دمنهور 09 17



الإسكندرية 10 17



بلطيم 10 17



مطروح 08 16



السلوم 09 15



سيوة 02 16



بورسعيد 10 17



دمياط 10 17



الزقازيق 09 16



الاسماعيلية 09 18



السويس 10 16



العريش 08 17



رفح 08 16



رأس سدر 13 16



نخل 05 16



نويبع 14 16



طابا 10 14



كاترين 00 11



الطور 09 18



شرم الشيخ 13 19



الغردقة 09 19



مرسى علم 10 17



الفيوم 08 16



بنى سويف 07 16



المنيا 06 17



أسيوط 05 17



سوهاج 06 17



قنا 06 18



الأقصر 07 18



أسوان 07 18



أبوسمبل 08 17



الوادى الجديد 07 17



شلاتين 16 21



أبو رماد 15 22



حلايب 16 19



رأس حدربة 17 20



