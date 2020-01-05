الخارجية الأمريكية: موقفنا حاسم ولن نتسامح مع قتل الأمريكيين

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إيريكا تشوسانو: «إن الولايات المتحدة اتخذت قرار تصفية قاسم سليماني لوقف التصعيد والدفاع عن أنفسنا من تهديد وشيك، وكذلك بعد أن رأينا عددًا من الهجمات من جانب إيران أو عملائها ضد الأمريكيين في الأسبوع الماضي».



وردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تخشى ردًا انتقاميا من قبل إيران، أجابت «تشوسانو»: «تعمل حكومة الولايات المتحدة بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب على التحضير لجميع الردود الممكنة، كما تدرك القيادة الإيرانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم باللازم فعله».



وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قائلة: «نأمل أن ترى القيادة الإيرانية ذلك، وأن ترى الحسم الأمريكي، وأن يكون قرارهم بوقف التصعيد».



وتابعت: «ما نسعى إليه هو أن تتصرف إيران كدولة طبيعية، وسوف نستمر في حملة الضغط القصوى كي نحرم النظام الإيراني وعملاءه من الموارد اللازمة لتنفيذ هجمات إرهابية».



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت الجمعة، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني».



وقالت الوزارة في بيان: «هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل»، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ«قتل» سليماني.



وأضاف البيان: «أن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم».



وعقب إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.



وقُتِل سليماني وأبومهدي المهندس، نائب قائد هيئة «الحشد الشعبي العراقي» الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة.



ويأتي مقتل سليماني وأبومهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.



في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد «فيلق القدس» لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا.



وأكد «خامنئي»، أن انتقامًا مؤلمًا سيكون في انتظار المجرمين، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.



وتوعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالانتقام في الوقت والمكان المناسبين لمقتل سليماني، وقال في بيان: «الهجوم الإجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وإن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة».

