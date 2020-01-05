الليلة.. مناقشة كتاب "الخاطرات" ببيت الست وسيلة

يقيم بيت الشعر العربى٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ بمقره ببيت الست وسيلة٬ خلف الجامع الأزهر٬ في السادسة مساء اليوم الأحد، أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى.



يناقش الصالون هذا الشهر كتاب "الخاطرات" للدكتور سعيد توفيق، ويشارك في الأمسية عدد من الشعراء والنقاد منهم: الدكتور شاكر عبد الحميد، الدكتور حسن طلب، الدكتور حسين حمودة٬ الدكتور بدر مصطفى، والدكتور كريم الصياد، ويدير الصالون الشاعر السماح عبد الله.



يشار إلي أن "سعيد توفيق" حصل على الدكتوراة في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى عام 1987 ثم عمل كأستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بكلية الآداب بجامعة القاهرة٬ وتدرج فى المناصب الثقافية حتى ترأس المجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2012 وحتى 2014.