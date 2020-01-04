البحرين والولايات المتحدة يبحثان مساعى حفظ استقرار المنطقة

بحث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والمساعي لحفظ استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف.



كما تم التطرق ولي العهد البحريني خلال الاتصال إلى تطورات الأحداث في المنطقة والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والسلام.