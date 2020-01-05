سيدة الزمالك والغرق وتانجل.. أعلى 20 رواية مبيعًا خلال 2019









1- سيدة الزمالك.. المصرية اللبنانية









2- الغرق.. دار العين









3-البريق.. المحروسة









4-تانجل.. دار تويا









5-الزعفرانة.. دار دون













6-كريسماس في مكة.. عصير الكتب













7-خطوط شائكة.. بتانة









8-كحل وحبهان.. الكرمة













9-أولاد الناس.. نهضة مصر





10-خطايا صغيرة.. الرواق













11-كل الطرق لا تؤدي إلى روما.. تشكيل









12-آخر وعود الأخت مارية.. دار المصري













13-أين المفر.. دار كيان













14-الباحث.. دار تبارك









15-لذة القتل.. دار كنوز













16-نادر فودة.. دار سما









17-الرصد.. دار دارك













18-تغريبة بني همام.. دار ابييدي













19-بمحبة اقتل أحيانا.. دار بردية













20-عطر البارود.. دار النخبة

خلال عام 2019 تباينت الروايات نزولا وصعودا في مؤشر الأعلى مبيعا، ولكن هناك روايات ثبتت في قائمة الأعلى مبيعا لدى دور النشر دون التأثر بما يحدث، "الدستور" تواصلت مع أصحاب دور النشر لمعرفة الأعلى مبيعا عام 2019.على عكس ما يتوقع البعض فإن روايته "بيت القبطية" لم تحظ بما حظت بها سابقتها سيدة الزمالك للروائي أشرف العشماوي، ومنذ صدورها مطلع العام الماضي و"سيدة الزمالك" تتربع على عرش المبيعات في الدار المصرية اللبنانية، متخطية بذلك ما صدر بعدها أيضا في عام 2019.تربع الروائي السوداني حمور زيادة على قائمة الأعلى مبيعا لدى دار العين، ومنذ صدورها مطلع 2019، والغرق تحقق مبيعات عالية، وثبتت نفسها الأعلى مبيعا خلال 2019.صدرت رواية البريق لستيفن كينج ترجمة أيمن حرزالله، منتصف عام 2019، وبرغم صدورها متأخرًا وسعرها المرتفع لكن الرواية انتشرت بقوة وباعت الكثير من النسخ حد تتويجها بالأعلى مبيعا خلال عام 2019.رواية تانجل للكاتب إسلام شاهين تدور أحداثها بالعامية المصرية، وراهن فيها شاهين على القارئ، وبالفعل ومنذ صدورها تخطت الرواية طبعات كثيرة، وظلت الأعلى مبيعا لدى دار تويا وتوجت بالأعلى مبيعا خلال عام 2019.صدرت الزعفرانة للروائي أحمد سلامة العام الماضي 2018، وشاركت في معرض الكتاب لتتصدر الأعلى مبيعا، وخلال العام الحالي لم يهبط مؤشر الرواية وظلت الأعلى مبيعا خلال عام 2019 بالكامل.تربعت رواية "كريسماس في مكة" للكاتب أحمد خيري العمري على قائمة الأعلى مبيعا لدى دار عصير الكتب خلال عام 2019، تدور أحداثها حول مريم عمر، تلك الطالبة الجامعية العراقية الأصل، وأمها ميادة الباقر التي تحاول كثيرًا أن تعرِّف ابنتها على أقارب أبيها المتوفي، وهم مقيمون في العراق، وكان ذلك في فترة الكريسماس في مكة المكرمة. الرواية واقعية تحكي عن المجتمع العراقي وعلاقاته الاجتماعية، والطائفية بين السنة والشيعة.تربعت رواية خطوط شائكة للروائية والقاصة عزة كامل على قائمة الأعلى مبيعا بدار بتانة.عزة كامل، كاتبة وناشطة فى مجال حقوق المرأة، صدرت لها ثلاث مجموعات قصصية: "النهر الراجف" عن دار العين للنشر، "كائنات ليست للفرجة" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، "حرير التراب" عن المجلس الأعلى للثقافة، ورواية نسب ورواية خطوط شائكة وكلتاهما عن دار بتانة.تربعت رواية عمر طاهر كحل وحبهان على قائمة الأعلى مبيعا لدى دار الكرمة.والرواية هي الأولي لطاهر وتدور أحداثها حول اكتشاف المذاق المختلف للطعام الذي يتباين بتنوع التجارب والمراحل التي يمر بها شخص عادي في حياته مثل الحب والزواج والمراهقة والنجاح والفشل والاصدقاء فتختلف معها مذاق ورائحة الأطعمة والأشياء من حوله ويكتشف دائما مذاقات وروائح مختلفة.تربعت رواية أولاد الناس لريم بسيوني على قائمة الأعلى مبيعا لهذا العام عن دار نهضة مصر.تدور أحداث الرواية في إطار تاريخي رومانسي يعكس من خلفه الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وشعبها في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.ريم بسيوني، أستاذة اللغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على الدكتوراه في جامعة أكسفورد ببريطانيا، ولها عدة كتب ودراسات علمية، وقد تمت ترجمة عدة أعمال لها إلى لغات مختلفة، وتضم رواياتها الأخرى: مرشد سياحي، أشياء رائعة، الحب على الطريقة العربية، وبائع الفستق.خطايا صغيرة هي رواية الكاتب أحمد عبد المجيد، والتي تربعت على قائمة الاعلى مبيعا منذ ظهورها مطلع 2019.منذ أن أصدر روايته ترنيمة سلام والتي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد وصدرت منها العديد من الطبعات، وتم تزويرها حتى أن الطبعة المزورة تجاوزت الأربعين طبعة، ومن بعدها عشق والتابع، وكلها روايات تجد صدى جيد وقبول لدى القارئ، والذي تعرف على أحمد عبد المجيد في رواية ترنيمة سلام.عبد المجيد أصدر ترنيمة سلام وعشق وكلاهما بنتميان لمشروع واحد، وسلك خطا جديدا في روايتيه التابع وخطايا صغيرة، وكلتاهما لاقت قبولا كبيرا، وخصوصا خطايا صغيرة التي انتشرت بقوة وأصبحت الأعلى مبيعا خلال العام لدى دار الرواق.ينسج محمد طارق حكاياته بهدوء وروية، هو يعرف ما الذي يجذب انتباه القراء، وكيف يحافظ عليهم وينقلهم بسهولة ويسر من رواية إلى أخرى، لذلك لم يكن غريبا أن تتربع رواية "كل الطرق لا تؤدي إلى روما" على قائمة الأعلى مبيعا بدار تشكيل، ولم يكن غريبا أن تحظى بلقب الأعلى مبيعا خلال عام 2019.أما دار المصري فقد تربع على عرش الأعلى مبيعا فيها رواية "آخر وعود الأخت مارية" لعمر عويس.الرواية تدور حول سيدة إيرانية انتهكت طفولتها، راهبة يراودها طبيب فاشل عن مستقبلها، ثورة بإقليم البحيرة تنتهي بنفي مارية من قبل الرومان، مجذوب يجوب شوارع وسط البلد ويتحدث الإنجليزية بطلاقة.. وخمسيني يمارس الدياثة بطلاقة أيضًا، رغم أن الرواية أغلب أحداثها حقيقية، إلا أنك لم تقابل شخصيتها من قبل ولم تشاهد أماكن أحداثها وغالبًا لن تفعل، لن تمسك بالخيط الواصل بين الحاضر والماضى البعيد سوى فى اللحظات الأخيرة.رواية أين المفر للكاتبة خولة حمدي، وقد أصدرت قبلها روايتين هما غربة الياسمين، وفي قلبي أنثى عبرية، وكلتاهما كانت الأكثر مبيعا أيضا، وجاءت الأخيرة لتظل الأكثر مبيعا طوال عام 2019.كتبت حمدي في تصدير روايتها "لو أنّ لها أن ترسم صورة مبسطة عن حياتها، منذ وعت بها، لقالت إنها سلسلة من الصّدمات. كلّ صدمة ترسم لها مسارا مغايرا وتبعث في وجودها معاني كانت في غفلة عنها. كان عليها أن تفتش عن الصدمة التالية لتجد طريقها. كانت تمشي متلفتة منتبهة لأبسط الأحداث، تبحث عن بوادر الصدمة فيها.. وتتساءل: هل تصلح هذه بذرة لزوبعة تهزّ أركان حياتها الرّتيبة؟ وكلّما هيّئ لها أنّ الصّدمة آتية، تشبثت بها وقالت ها هي ذي! لكنها سرعان ما تشيح عنها حيِن تجدها عقيما من دوافع التّغيير. مثلها في ذلك كمثل صيّاد يصطاد السّمكات ثمّ يلقي بها في البحر، يترقّب سمكة أكبر. حتّى وقفت ذات يوم وقالت: هذه صدمتي، هذه أكبر!".تصدرت رواية الباحث للروائي مصطفى أبوضيف الأعلى مبيعا لدى دار تبارك، الرواية صدرت مطلع العام الماضي وحققت مفاجأة بالإقبال عليها حد تصدرها الأكثر مبيعا طوال الأشهر الماضية.تتحدث الرواية، عن "12 ملف، وعوالم مختلفة، تنقل عبر الزمن، وعقار مميت، ومذكرات قد وضعت على أحد أطراف منضدة متواجدة فى منزل صديقك الغائب ثم تعرف فى منتصفها أنك جالس فى منزل مسكون، وعالم فارغ تمامًا من البشر، من الحياة، لا يوجد فيه سوى أنت.. ومخاوفك، وبطل واحد يخوض كل تلك التجارب".أما دار كنوز فقد تربع فيها على عرش الأعلى مبيعا رواية لذة القتل للروائي وتدور أحداث الرواية تدور حول فيلسوف مصرى مغمور يقرر إزهاق أرواح نماذج القبح والضعف فى المجتمع فى ظل حالة الغياب الأمنى السائدة عقب يناير 2011. يتتبع القاتل ضحاياه ويُحاكمهم بنفسه قبل أن يقرر أسلوب التخلص منهم، طارحًا ضرورة تخليص العالم من عناصره الكريهة التى تضر البشرية.وتتباين أسباب قتل الضحايا بين الجشع، أو الاستغلال، أو النفاق السياسى، أو القهر الدينى، بينما تتوحد أداة القتل المتمثلة فى مُسدس كاتم للصوت.منذ ظهور سلسلة الرعب التي يكتبها الإذاعي والكاتب أحمد يونس تحت عنوان "نادر فودة"، وهي تتربع على عرش الأعلى مبيعا في دار سما.وأحمد يونس هو الذي يذيع برنامج كلام معلمين، وكله يدور في فلك وأجواء الرعب، وبسبب وعيه بهذه النوعية منا لكتابة، استطاع يونس أن يضمن لنفسه مكانا أثيرا لدى القارئ المحب لتلك النوعية، ومن هذا المنطلق فقد أصبح الأاعلى مبيعا، وطوال معرضي الكتاب الماضيين كان يونس الظاهرة التي تعجب لها كل الرواد.حسن الجندي، اسم له ثقله في عالم الرعب، ويعتبر الأكثر مبيعا إلى جانب محمد عصمت وأحمد يونس في أدب الرعب.كتب الجندي الكثير من الروايات في هذا الإطار، وراح اسمه ينتشر بقوة، ويتلهف القارئ لمعرفة إصداراته، ورايته الرصد باعت الكثير من الطبعات لعام 2019، وأصبحت الاعلى مبيعا لعام 2019 بالكامل.صدرت رواية أحمد جاد الكريم تغريبة بني همام في النصف الثاني من 2019، ومع ذلك فقد وجدت الرواية لنفسها مكانا بين الاعلى مبيعا وصنفتها دار ابييدي بالأعلى مبيعا لعام 2019.يتناول خلالها سيرةً متخيَّلة لأحد أحفاد شيخ العرب همَّام، هو ابن عبدالكريم همَّام الابن الثالث لشيخ العرب، والذي كان يُلقب بأمير الصعيد في زمنه، وهو أحد المُلتزمين في عهد الأمير المملوكي علي بك الكبير، هُزم على يده، وتقوضت مملكته في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر.تصدرت رواية "بمحبة أقتل أحيانا" للروائي الشاب أحمد أبو رية مبيعات دار بردية للنشر والتوزيع، وفي التقرير الذي نشرته الدستور سابقا كانت الرواية هي الأعلى مبيعا أيضا، لتحتل وبجدارة لقب الأعلى لعام 2019.الرواية كتبها ابو رية في عامين كاملين واعاد هدمها وبنائها، وكانت مهمة اختيار الاسم والتي ظل فيها أبو رية ينتقي من بين العديد من الأسماء حتى صدرت الرواية مطلع 2019 ومنذ صدورها وهي تبني لصاحبها مكانا حقيقيا بين الروائيين بصفتها روايته الأولى.عطر البارود هي رواية للكاتب الإريتري هاشم محمود، وهي الرواية الحائزة على جائزة منظمة المرأة العربية لأفضل رواية افريقية تناولت المرأة لعام ٢٠١٩وحسب تصنيف دار النخبة تعتبر الأكثر مبيعا خلال عام 2019، حيث صدر منها ٣ طبعات متتالية.صنعت الرواية قصصا إنسانية جعلت لذلك البارود رائحة، فلم يستسلم أصحاب الأرض أمام الاحتلال، بل كافحوا وناضلوا ونثروا عطورهم الفواحة الجميلة في ثوب الإنسانية، فنشأت قصص الحب واستطاعت أن تمحو كل الآلام وأن تجعل من اللقاء أملا للحصول عليه داخل الأوطان المحررة على يد أبناءها.يسرد الكاتب من خلال روايته مشقة الحروب، وما خلفة المستعمر من خراب ودمار، ومحاولة الشرفاء الوطنين لخوض تلك المواجهات والحرب الشرسة، والتي جعلت من النساء والأطفال والكبار يلجئون إلى المخيمات.