سفير الفاتيكان الجديد لمصر يصل القاهرة

وصل مساء اليوم السبت، المونسينيور صاحب السيادة، المطران نيقولاوس هنري، السفير البابوي الجديد لمصر، وكان في استقباله العديد من المطارنة، والرهبان، والراهبات؛ الممثلين للكنيسة الكاثوليكية.



وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن قداسة البابا فرنسيس اختار المطران نيقولاس هنري ماري دينيس سفيرًا بابويًا بجمهورية مصر العربية.



وأضاف «باخوم»، أن السفير الجديد فرنسي الجنسية، ولد في 5 أغسطس 1958، وسيم كاهنًا 4 يوليو 1989، وسيم أسقفًا 6 يناير 2013، وكان السفير البابوي بجواتيمالا قبل تكليفه بالعمل في مصر.



ويعتبر السفير البابوي هو ممثل الفاتيكان في المحافل الدولية الخاصة بالطائفة الكاثوليكية، والفاتيكان هي أصغر دول العالم سكانًا ومساحةً فهي تستقي دورها وأهميتها من كونها مركز القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية في العالم.